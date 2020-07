A la Une . "Faites ce que je dis, pas ce que je fais" par Ségolène Royal

Ségolène Royal s’est fait épingler sur les réseaux sociaux après une attaque contre Roselyne Bachelot. L’ancienne candidate à l’élection présidentielle a reproché à la nouvelle ministre de la Culture ses déplacements en avion et son bilan carbone. Il n’a pas fallu longtemps avant que les internautes lui rafraîchissent la mémoire. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 19 Juillet 2020 à 16:19 | Lu 460 fois

Internet, à la différence des professionnels de la politique, n’oublie rien. Même si cela semble évident pour tout le monde, il est toujours étonnant de voir un politicien mentir de manière éhontée alors que les preuves sont à la disposition de tous. La dernière à en faire les frais est Ségolène Royal.



L’ancienne ambassadrice des pôles a tenté d’épingler Roselyne Bachelot. Alors que la ministre de la Culture se rendait en avion à Nantes où brûlait la cathédrale, Ségolène Royal a répondu au tweet impliquant l'actuelle ministre de manière peu courtoise "Bonjour le bilan carbone ! Et le masque dans les transports. Pour Nantes, il y a le TGV. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais".

Bonjour le bilan carbone ! Et le masque dans les transports ...Pour Nantes, il y a le TGV ... Faites ce que je dis mais pas ce que je fais #gouvernement #cinéma https://t.co/ziLrpI4kY1 — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) July 18, 2020

Rapidement, certains ont déterré un passage de l’émission Quotidien de Yann Barthès dans laquelle on découvrait que Ségolène Royal avait effectué un aller-retour en jet privé pour l’Islande, ceci afin d’inaugurer un bateau de croisière. L’avion pour ce voyage d’une seule journée avait été affrété par une compagnie de croisières de luxe.

Oups 🤭 ... pic.twitter.com/qnPyiV9tjZ — Matthieu Gariel 🕊 (@MatthieuGariel) July 18, 2020





Publicité Publicité