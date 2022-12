Faisons-nous nos devoirs ?

Eux nos enfants ils les font et c’est la punition s’ils s’oublient.



Et nous les adultes : notre grand et principal devoir est de leur laisser cette Terre qui leur appartient.



On ne peut pas dire que nous sommes au top, impossible de nous décerner le prix d’excellence certainement pas.



Mok an tôle oui, bonbon koko non (Radio Freedom).



Des terres appauvries par l’agriculture pétrochimique, un océan que nous sommes aussi en train de détruire, des forêts entières détruites, des espèces animales qui disparaissent chaque jour, nous menaçons même la Lune avec nos rêves de conquêtes. La liste est longue et fait mal.



Pour nos jeunes, ils vivent avec une ÉCO ANXIÉTÉ maladive ou « la SOLASTALGIE - également appelée « dépression verte » - est un concept rendant compte de l'impact négatif du réchauffement climatique sur notre santé mentale. En cause : un puissant sentiment d'impuissance face à la dégradation avancée de la planète. » (Google)



S’agissant des enfants, combien sont encore en esclavage ? Combien travaillent dans les mines pour combler notre voracité de consommation ? Pourtant l’urgence est à notre porte, sous nos yeux.



Une guerre en 2023 : pas impossible.



Et ce sont encore eux qui iront « faire leur devoir » et peut être ne plus rentrer à la maison. Notre avenir et surtout le leur est incertain, instable et pourtant il nous faut fêter la fin de cette terrible année 2022 pour affronter 2023 qui ne sera pas meilleure avec l’inflation, la crise énergétique, d’autres pandémies ? puisque nous pouvons prévoir des conséquences du Réchauffement Climatique.



Et pourtant, nous pouvons faire notre devoir et leur montrer que nous les aimons, en laissant allumer notre vigilance au quotidien, oui aujourd’hui il faut prouver à nos enfants que nous les AIMONS.



Pour nous Parents: Année 2023 : année de la réflexion, de la générosité, de la solidarité, de l’Amour, tout cela c’est de l’ECOLOGIE: penser et agir collégial, l’union pour l’action commune, s’intéresser à rendre les habitants heureux, vivre en sobriété heureuse, respecter la Nature, l’argent pour vivre et non vivre pour l’argent, etc.



Le travail ne manquera pas, alors profitons de cette trêve du 1er janvier 2023 : souhaitons nous, et cela ne relève pas seulement du politique qu’il soit local ou national, de tout mettre en œuvre pour faire de cette année 2023 une ANNÉE D’ENGAGEMENT ECO CITOYEN. BONÉRÈZ ANÉ !