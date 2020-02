Communiqué Faire tomber les masques : M. Gironcel n'est ni communiste et encore moins écologiste !

Depuis une semaine, Monsieur Gironcel alimente la presse autour de questions relatives à la présidence tournante de la CINOR, ou encore la défense de son bilan (2014-2020). Hier encore, il était l’invité d’une chaine télévisée afin de faire la démonstration fallacieuse de la réalisation des projets.



D’ailleurs, Mr Gironcel veut nous faire croire qu’au nom d’une communauté de Projets qu’il n’a jamais su porter efficacement et pour laquelle il veut revenir à une « gouvernance tournante », il se établirait une alliance avec R.NIRLO et D.ROBERT : Un drôle de ménage à 3. Le mariage de la carpe et du lapin, mais là le lapin n’est-il pas devenu la carpe ?



• M.GIRONCEL pense pouvoir ainsi dans ce mariage, masquer ses malversations depuis 3 mandats et essayer d’usurper le 4ème!

• R.NIRLO, lui tente de masquer la réalité du néant qu’il porte et vers lequel il conduirait Ste Marie s’il devait être élu Maire

• D.ROBERT essaye de s’acheter sa carte verte d’autonomiste et préparer la future conférence territoriale, avec une prise en otage forcée de la CINOR, par le binôme précédent.



C’est tellement évident que personne n’ose le dénoncer ! J’ai donc le devoir de le combattre, car si leur mariage est consommé, cela nous condamnera à rester dans la boue pour ne pas dire pire, pendant des années encore !



Je représente 3 générations à Ste Suzanne. J’y suis né, j’y ai grandi, j’y vis, et je me présente devant les urnes parce qu’il y a urgence à agir pour Ste Suzanne et pour le Territoire NORD.



Citoyennes et citoyens de Ste Suzanne, vous avez la solution: c’est à vous de réveiller l’Esprit de Combat et ce qui l’incarne :

• Un combat pour la Liberté, l’Egalité des chances, l’Environnement, et l’Intérêt de tous

• La lutte contre l’injustice, la pauvreté, la compromission et les intérêts privés



Je m’engage à agir pour libérer les Energies et les Passions à Ste Suzanne, pour oser Entreprendre autour de :

- la Transformation Economique,

- d’une Nouvelle donne Education, - d’Une Nouvelle forme d'Ecologie.



Je m’engage dans le combat pour l’émancipation des familles de Ste Suzanne de la précarité et de la pauvreté et de chavirer l’ordre établi, autour d’un plan de bataille que j’ai préparé avec mes équipes de Croire et Oser et je vous propose de le mettre en œuvre avec vous.



Le Secrétariat Général du PCO (Parti Croire & Oser)







