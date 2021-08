Courrier des lecteurs "Faire sale pour être propre..."

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 3 Août 2021 à 15:19

Dsl si ça vous dérange dans votre structuration mentale d'écolo en herbe. La supercherie du monde Écolo...

Tout le monde connaît la transition écologique en cours... ce qui n'est pas connu c'est qu'elle se fait sur le dos d'une partie du Monde.

Ça s'ajoute à la liste déjà longue, comme les packs vides de lait Candia qui encombrent les décharges et les cours d'eau de pays d'Asie, chargés de recyclage à défaut de consommer le contenu...

L'histoire des batteries pour les voitures électriques n'est qu'un autre exemple...

La France s'enorgueillit de lancer bientôt deux unités de production (discours du Président de Région élu dans les Hts de France) sauf que, elle sera dépendante de l'import de matériaux rares (graphite, et bien d'autres constituants ...) exploités dans les pays tiers, l'exploitation de minerais on sait ce que ça représente comme dégâts dans les paysages...et sur l'environnement.

La Chine qui en extrait de son sous-sol et parmi les plus rares, a déjà fait savoir qu'elle vend des batteries mais pas les constituants qui servent à leur fabrication.

Des conflits géopolitiques en vue en Afrique ou ailleurs pour détenir l'exploitation du minerai précieux.

Mais dormez en paix !

L'écologie veille sur vous... avec son sens particulier de l'humanisme. Être bobo écolo c'est ça !

Le pire c'est que par mimétisme pur ça fait des adeptes.





