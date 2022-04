Rubrique sponsorisée Faire du recyclage un réflexe quotidien !

Tel est l’enjeu partagé par le président du TCO, Emmanuel Séraphin et le directeur général de CITEO, Jean Hornain. Par TCO - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 09:20

Le 6 avril dernier, les deux hommes ont tenu à se rencontrer afin d’échanger sur le dossier important de la gestion des déchets à La Réunion et plus particulièrement le tri et le recyclage des emballages.

Le président du TCO s’est dit convaincu que la gestion des déchets est un secteur créateur d’emplois et de richesses. Aujourd’hui déjà, ce domaine représente plus de 4 000 emplois, et il n’est pas exploité à 100 %.

« Nous croyons au tri, à la valorisation et au réemploi », a annoncé Emmanuel Séraphin. « Nous allons mettre en oeuvre ce qu’il faut pour valoriser au maximum les déchets. Un grand chantier s’impose à nous, celui de la valorisation des biodéchets à la source. Nous y travaillons déjà ! »

Dossiers à suivre de près, d’autant que Citéo a fait part de sa volonté d’accompagner la communauté d’agglomération sur la mise en place de la redevance incitative, d’une centaine de bornes à verre supplémentaires, la gestion des déchets à Mafate avec un partenariat avec le Parc national…