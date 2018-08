Faire du kayak et du paddle dans le lagon, ça vous tente ?

Cela se passe au lagon du Trou d’eau.

Prévoyez bien votre maillot de bain, 1 serviette de bain, de la crème solaire, des lunettes de soleil, 1 casquette et de l’eau

C’est ce que vous propose l’Office de tourisme intercommunal avec son Zarlor détente : kayak et paddle dans le lagon.Jusqu’au 31/08/2018, vous pouvez réserver cette activité qui vous permettra de découvrir notre lagon de manière ludique et originale.Vous pouvez profiter des explications et conseils d’un moniteur ou voguer librement.Cette sortie est suivie d’un déjeuner équilibré et sain, pieds dans l’eau.Pack 1 – PaddleBalade libre d’1h + DéjeunerTarif : 28€ adulte / 20 € enfant (de 8 à 11 ans) / option location GoPro : 8€Pack 2 : Kayak transparent bi-placesBalade libre d’1h + DéjeunerTarif : 28€ adulte / 20 € enfant (de 5 à 11 ans) / 10€ enfant 1 à 4 ans / option location GoPro : 8€Pack 3 : Combiné paddle et kayakBalades encadrées : 30 min de Kayak + 30 min de Paddle + cocktail + photos et vidéos + DéjeunerTarif : 48€ adulte / 29 € enfant (de 8 à 11 ans) / 20€ enfant de 5 à 7 ans / 10€ enfant de 1 à 4 ans (uniquement pour Kayak et déjeuner)INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : OTI