A la Une .. Faire du bruit pour lutter contre le silence de l'inceste

Pour préparer la venue de la Ciivise (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) au premier semestre 2023, le Cevif (Collectif pour l'élimination des violences intra-familiales) va affréter un bus le 16 octobre prochain. L'association va sillonner le département ce jour-là afin de libérer la parole autour de l'inceste, et encourager les victimes à livrer leur témoignage lors de la future visite de la commission. Pour accompagner ce bus, le Cevif fait appel aux motards réunionnais. Objectif, faire vrombir les moteurs autour du bus afin de tuer le "silence" qu'installe l'inceste dans les familles et la société. Par MB - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 11:02

"Briser la chaîne du silence", voilà le mot d'ordre de cette action du Cevif (Collectif pour l'élimination des violences intra-familiales). Nommée "Ensemble, sortons du silence", cette opération veut rappeler que les Outre-mer, et en particulier La Réunion, ne sont pas épargnés par l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

Occuper l'espace public



Le Cevif, en partenariat avec l'association Handicap Solidair, va donc affréter un bus-limousine. Ce dernier s'élancera du Port le dimanche 16 octobre pour ensuite faire un tour de l'île. Saint-Paul, Saint-Louis, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne et Saint-Denis vont accueillir ce bus, qui doit permettre de libérer la parole, mais surtout d'occuper l'espace public afin de rendre la problématique de l'inceste visible.



"On sait bien que cette action ne réglera pas tout d'un coup de baguette magique. Mais en allant à la rencontre de la population, nous voulons rappeler que l'inceste touche aussi La Réunion, et donner du courage aux victimes. Avec l'arrivée de la Ciivise en 2023, nous voulons faire émerger ce débat dans l'espace public et écouter des victimes, si elles souhaitent se livrer. Nous ne forçons personne à venir parler, mais nous voulons expliquer la démarche de la Ciivise. Cette dernière offre un cadre sécurisé aux victimes qui veulent témoigner, et grâce à ces récits, proposer des réformes pour mieux protéger les enfants", souligne Frédéric Rousset, le président du Cevif.

Motards, "venez faire du bruit"



Pour servir "d'escorte" à ce bus, le Cevif lance un appel aux motards et amateurs de grosses cylindrées à l'accompagner. "Nous allons distribuer un drapeau aux couleurs de la Ciivise à ceux qui le souhaite, afin qu'ils portent haut ce besoin de protéger les enfants. Aujourd'hui, l'inceste se passe dans le silence des familles, loin des caméras et des micros. Il faut lutter contre ce silence qui ne profite qu'aux pédo-criminels. Venez faire du bruit pour couvrir ce silence et permettre aux victimes de savoir qu'elles ne sont pas seules", insiste Frédéric Rousset.



Si pour l'instant, aucune date précise n'est évoquée pour la visite de la Ciivise, cette dernière s'est engagée à se rendre à La Réunion et à Mayotte au premier semestre 2023. "Nous devons nous liguer avec Mayotte pour peser plus dans ce débat, et surtout faire en sorte que les Outre-mer ne soient pas les oubliés de cette prise de conscience à laquelle nous assistons en ce moment", conclut Frédéric Rousset.



Les motards souhaitant participer peuvent s'inscrire en laissant leur prénom, nom et téléphone sur lesfamilles.cevif@gmail.com ou de téléphoner au 0692 20 97 62. Les victimes peuvent également témoigner sur la ligne spéciale Outremer de la Ciivise au 0 800 100 811