Communiqué "Faire de la Chambre de Métiers, un outil efficace et performant au service des artisans"

Sébastien Maillot est chef d'une entreprise qui traversé bien des cyclones. "Où était la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, lorsque nous, artisans et chefs d’entreprise de TPE et PME, nous avons besoin d’elle ?", questionne celui qui veut, avec son équipe, faire de la CMAR "un outil efficace et performant au service des artisans et des chefs d’entreprise". Par N.P - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 14:52

Communiqué :



Sébastien Maillot a beau avoir un mental en béton, les effets de la crise économique et ceux du contexte sanitaire liés à l’épidémie du Covid-19, depuis mars 2020, ont ébranlé ses certitudes.



« Comme toutes les structures économiques, mon entreprise de BTP traverse des moments difficiles. Ces instants difficiles font partie d’un cycle de vie. Ces périodes se sont beaucoup compliquées avec l’épidémie du coronavirus et du contexte sanitaire. Nous vivons de moments extrêmes d’incertitudes et de découragement ».



S’il est vrai que c’est au pied du mur que l’on découvre le maçon, Sébastien Maillot aurait « apprécié un peu de soutien, une présence et un peu d’accompagnement. J’aurais aimé au moins un coup de fil de la Chambre et de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion. Un geste de solidarité, juste pour prendre des nouvelles, m’aurait apporté un peu de baume au cœur et à l’esprit. Savoir que notre chambre consulaire est à nos côtés, ça réconforte et ça encourage. J’aurais su à ce moment-là que je n’étais pas seul dans cette épreuve difficile ».



« Malheureusement pour moi et aussi pour des milliers d’artisans et de chefs d’entreprise de TPE et PME, cela n’a pas été le cas. Je me suis alors demandé et je continue à me demander, à quoi sert vraiment notre Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion ? Quel est son rôle ? Quelle est sa mission ? Qui décide ou vote pour ces élus qui ont la charge de mettre en place le cadre utile, pratique, efficace et performant pour les artisans et les chefs d’entreprises ? « « Qui décide ou vote : ce sont les artisans ou les chefs d’entreprises. C’est moi qui vote. C’est nous qui votons. C’est nous qui décidons. C’est nous qui devons créer le cadre adéquat pour - enfin - avoir du soutien, de la solidarité, de l’accompagnement.



Avec notre équipe, nous voulons faire de la Chambre de Métiers, un outil efficace et performant au service des artisans et des chefs d’entreprise. C’est pour cela que je me suis engagé dans ces élections pour le renouvellement de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion », a conclu Sébastien Maillot.