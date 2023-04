Revenir à la Rubrique CIREST Faire de l’Est, un territoire engagé Transition Ecologique Poursuivant la dynamique qu’elle a impulsée pour préserver le territoire Est, la Cirest s’engage pleinement ans le programme Territoire Engagé Transition Écologique et plus particulièrement, dans la démarche de labellisation « Climat – Air – Énergie ».





Une démarche, des bénéfices immédiats



Le cheminement vers cette labellisation sera d’autant plus bénéfique qu’il va permettre : de valoriser efficacement les engagements de la Cirest;

d’intégrer une communauté de collectivités déjà engagées ;

de consolider notre politique Climat Air Énergie dans une logique d’amélioration continue. Véritable levier auprès des financeurs publics, le label Climat Air Énergie est un véritable atout pour l’obtention de futurs financements de projets. D’autant plus que notre intercommunalité possède un large champ de compétences que la thématique Climat Air énergie traverse de façon transversale.



Cette démarche vient en appui opérationnel à notre Plan Climat Air Energies Territorial. Elle va favoriser l'accomplissement des objectifs que nous nous sommes fixés sur le plan écologique (par exemple, de réduire les consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre ou encore de développer des énergies renouvelables sur notre territoire). Notre engagement pour la labellisation Climat Air Énergie est de 4 ans. Il traduit la volonté de la CIREST de saisir les enjeux du plan et d'y apporter des réponses ambitieuses. À l'issue de ce cycle de 4 ans, notre intercommunalité vise l'obtention de la labellisation à un niveau de performance de deux étoiles. Pour la Cirest, pour notre territoire, pour nos habitants, les enjeux sont essentiels. Avec l'obtention de ce label, notre intercommunalité aura accès à un accompagnement durable et personnalisé autour des stratégies à engager autour de la thématique climat air énergie. Ses progrès seront mesurés à l'aide d'un référentiel qui sera mis à notre disposition.





