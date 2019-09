La grande Une Faillite de Thomas Cook : "Aucun impact à La Réunion" Si vous avez réservé un voyage auprès de l’agence Thomas Cook de La Réunion, pas de panique, l’annonce de la liquidation du groupe au niveau international est sans impact sur l’agence réunionnaise. Détenue par la société Voyage Réunion, l’entreprise locale travaille indépendamment du groupe et assure que la faillite annoncée ce lundi n’aura aucune conséquence sur les voyageurs.

C’est la plus ancienne agence de voyages au monde qui s’est déclarée en faillite ce lundi. Thomas Cook, qui emploie 22.000 personnes dans le monde, est donc placé en liquidation avec effet immédiat.



Mais à La Réunion, les portes de l’agence Thomas Cook de Saint-Denis sont ouvertes ce matin. Car c’est en réalité la société Voyage Réunion qui est derrière cette agence, une entreprise locale et indépendante, qui ne fait que porter la marque du voyagiste britannique, et qui ne devrait donc pas subir les conséquences de cette liquidation.



"Comme nous sommes une entreprise indépendante, nous n’avons aucun lien capitalistique avec le groupe, et sa liquidation n’a aucun impact sur notre clientèle et notre activité. Tous les séjours réservés seront assurés et nous continuons de prendre des réservations" explique l’agence réunionnaise.



Se pose malgré tout le problème des quelques 600.000 touristes actuellement en voyage via le groupe Thomas Cook, dont 150.000 Britanniques qui devront être rapatriés.



Les autorités se préparent à organiser ce qui devrait être le plus grand rapatriement de civils depuis la deuxième guerre mondiale.

Charlotte Molina Lu 2182 fois