International Failles de Chrome : Mettez à jour votre navigateur !

À peine une semaine après avoir annoncé une mise à jour suite à la découverte de deux failles exploitées par des pirates, Google vient de publier une seconde mise à jour. Celle-ci corrige quatre autres failles majeures. Par NP - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 11:17

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et perfectionnées. Google communique de nouveau à ce sujet, à peine une semaine après la précédente mise à jour pour corriger deux failles zero-day (CVE-2021-37975 et CVE-2021-37976), des failles exploitées par les pirates.

Google vient d'annoncer une nouvelle mise à jour pour son navigateur Chrome, utilisé comme navigateur principal par plus de 2,6 milliards d'internautes, soit autant de cibles pour les hackers.



Une nouvelle mise à jour pour corriger les failles

Le logiciel passe à la version 94.0.4606.81 sur les systèmes Windows, macOS et Linux, avec une mise à jour qui vient corriger quatre brèches majeures du navigateur.

La plus grave des quatre, nommée CVE-2021-37977, concerne une faille dans le système "garbage collector", un processus de gestion de la mémoire de Chrome. Les trois autres sont CVE-2021-37978, CVE-2021-37979 et CVE-2021-37980.

Mettre à jour Chrome



L’ensemble des utilisateurs de Chrome sont invités à vérifier la version de leur navigateur dans l’onglet "Paramètres" depuis le menu principal, puis en sélectionnant "À propos de Chrome" dans le menu de gauche. La mise à jour sera téléchargée automatiquement dès lors qu’elle sera disponible. Les internautes doivent ensuite cliquer sur "Relancer" pour finir l'installation.