A la Une . Facture de téléphone salée et frais d'avocat : Mathieu Hoarau s'interroge sur le budget du CCAS

Avec plus d' 1,5 millions d'euros dédiés au budget de fonctionnement 2020, le jeune élu de l'opposition demande à ce "qu’une réelle et juste solidarité soit mise en place". Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 6 Août 2020 à 08:35 | Lu 1365 fois





68 % de ce budget serait ainsi réservé à des frais de personnel. "Une note salée de téléphonie à plus de 8400 € et des frais d’avocat à plus de 29 000€ que Jean-Claude Lacouture va tenter de justifier par la plainte pour harcèlement déposée contre lui et pour laquelle il a été condamné - rien n’avoir avec la solidarité envers des personnes démunies".



"Est-ce légal ? moral ?", s’interroge Mathieu Hoarau.



En attendant la décision de la justice sur les différents recours et la plainte pour fraude électorale, Mathieu Hoarau de "la voix du citoyen" compte scruter de près les comptes et le fonctionnement de la commune. Le 31 juillet, le conseil d'administration du CCAS de l'Etang Salé s'est réuni. A la lecture du budget prévisionnel de fonctionnement 2020, l'élu de l'opposition s' étonne "des largesses pour certains et des miettes pour ceux qui en ont vraiment besoin".





