Fact-cheking : Non, il n'y a pas 40 malades du Covid-19 pour 100 000 habitants en France

​Le passage sur CNews du chercheur à l’Inserm Laurent Toubiana n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Le 23 décembre, il a évoqué le chiffre de 40 malades du Covid-19 pour 100 000 habitants en France. Une affirmation mal interprétée et qui occulte une partie des données. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 09:25

Invité sur CNews pour évoquer l’accélération de l’épidémie Covid-19 et l’arrivée du variant Omicron sur le territoire, Laurent Toubiana, chercheur à l’Inserm, a fait réagir sur les réseaux sociaux. "Les chiffres rapportent 40 malades en une semaine pour 100.000 habitants en France", a-t-il avancé.



En lisant les commentaires sous la publication Twitter partagée des milliers de fois, de nombreuses personnes ont mal interprété les propos du chercheur, pensant qu’il s’agissait du nombre total de malades du Covid-19 en France.



Pourtant, le chercheur a bien précisé s’appuyer sur les données du réseau Sentinelles, composé de près de 1300 généralistes volontaires qui remontent les statistiques des maladies infectieuses, à des fins de recherches et d’études épidémiologiques. Dans leur bulletin hebdomadaire, il est indiqué que pour la semaine du 13 au 19 décembre, "le taux d’incidence des IRA [Infection respiratoire aiguë] dues au SARS-CoV-2 (COVID-19) vues en consultation de médecine générale a été estimé à 39 cas pour 100.000 habitants".



Le seuil de 100 000 cas par jour atteint



Seulement, ces chiffres ne prennent pas en compte toutes les contaminations et sont intégrés dans ceux de Santé publique France en charge de la surveillance nationale globale. Ainsi, les données concernant les hôpitaux et les Ephad ne sont pas comptabilisées dans le réseau Sentinelles.



Car les chiffres sont plutôt alarmants, avec un triste record battu : le seuil des 100 000 contaminations par jour a été dépassé le jour de Noël. Et pour le 23 décembre, toujours selon Santé publique France, le taux d’incidence était de 712,2 pour 100 000 habitants.