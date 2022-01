A la Une .. Fact-checking : Non, les vaccinés n’ont pas plus de risques d’attraper le Covid

Une rumeur lancée par le Pr Chabrière affirme que selon la DREES, les vaccinés ont plus de risques d’attraper le Covid. Une affirmation reprise et partagée depuis, même si les données de l’organisme disent le contraire. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 09:59

Samedi dernier, le Pr Éric Chabrière de l’IHU de Marseille a enflammé Twitter. Dans un post, le scientifique a publié un graphique du site Covidtracker en affirmant : “Les vaccinés ont plus de risque d’attraper le covid que les non-vaccinés”.

Données officielles de la DREES (ministère de la santé)



Les vaccinés ont plus de risque d'attraper le covid que les non vaccinés.

Didier Raoult avait encore raison



On peut discuter de tous sauf des chiffres.



Frédéric Tallet, chargé des analyses statistiques pour la Covid-19, a apporté des explications sur ce graphique. Il explique que la tranche d’âge 0-19 ans est totalement différente des autres puisque la vaccination des moins de 12 ans n’est que très récente, contrairement à celle des adolescents. L’objectif de ce graphique n’est pas de comparer les taux d’incidences entre vaccinés et non-vaccinés, mais entre enfants et adolescents.



Le statisticien affirme que la conclusion "les vaccinés ont plus de risques que les autres" est "abusive". Il souligne que ce sont les graphiques sur les plus de 20 ans qui doivent être privilégiés pour définir l'impact sur la population générale.



Dans son rapport du 14 janvier , la DREES démontre bien que le nombre de tests positifs et d'hospitalisations est bien plus élevé chez les non-vaccinés.