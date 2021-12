Fact checking : La France n’a pas acheté 2 milliards de doses de vaccin

“Des contrats vont être signés avec Pfizer pour les années 2022 et 2023. Ils porteront sur près de deux milliards de doses de vaccins”, avait déclaré Clément Beaune, le secrétaire d’État aux Affaires européennes, au journal Le Parisien en avril dernier. Une annonce qui a refait surface ces dernières semaines sur Twitter, affolant la toile : la France va acheter 2 milliards de doses de vaccin.



Cependant, cette fake-news vient d’une maladresse du ministre ou du journaliste qui a rapporté ces propos. Comme indiqué plus haut, Clément Beaune est secrétaire d’État aux Affaires européennes et parlait alors de l’Union européenne. L’Ue a en effet commandé 1,8 milliard de doses, dont 900 millions en option, pour la période 2021-2023. À ce jour, la Commission européenne a réservé jusqu’à 4,6 milliards de doses de vaccin.



Rapportés à la France et ses 66 millions d’habitants, 2 milliards de doses représenteraient 15 injections par habitant lors de l’année 2022. Le chiffre de 2 milliards est bien lié à la France : il s’agit de la facture de vaccin pour l’année 2022.