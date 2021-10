A la Une . Facebook, WhatsApp et Instagram sont victimes d'une panne

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que le service de messagerie Whatsapp ne sont plus accessibles depuis ce lundi soir. Plus de 20.000 incidents ont été reportés. Aucune explication n'a pour l'instant été apportée. Par NP - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 20:15