Facebook, Instagram et WhatsApp: Les raisons de la panne

Ce lundi soir et pendant environ six heures, les internautes ont été privés des applications Facebook, Instagram, WhatsApp et autres LinkedIn. La connexion a été rétablie dans la nuit. Une panne pour cause de "changement de configuration défectueux", indique le groupe. Par NP - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 08:50

Les hashtags ont fleuri ce lundi soir sur Twitter : #InstagramDown #FacebookDown, partagés des milliers de fois. Une panne a affecté les réseaux sociaux et les messageries du groupe Facebook à cause d'une modification apportée aux routeurs qui coordonnent le trafic entre les serveurs. "Nous présentons nos excuses à ceux, personnes et entreprises, qui ont besoin de rester connectés grâce à nos applications", a commenté le groupe sur son mur Facebook.