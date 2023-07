A la Une . Face aux fauteurs de troubles, Olivier Hoarau "croit plus que jamais au pouvoir du dialogue"

Olivier Hoarau s'est exprimé ce samedi soir. Le ​maire du Port condamne les dégradations survenues ces derniers jours dans sa ville. Par La rédaction - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 07:40





En tant que Portois de cœur et d’âme, nous ne pouvons pas rester indifférents. Car nous vivons au rythme de notre Ville. Quand elle tremble, nous tremblons tous. Et quand elle brûle, nous brûlons avec elle.



Je souhaite à nouveau condamner avec la plus grande fermeté ces actes.



La violence est inacceptable, inexcusable. Elle n’a jamais résolu aucun problème. Au contraire, elle ne fait que générer plus de violence et plus de problèmes. “Rendre la violence par la violence, c’est ajouter de l’obscurité à une nuit déjà dépourvue d’étoiles” a dit Martin Luther King.



Je voudrais également rassurer les Portoises et Portois qui sont les témoins de ces affrontements et qui sont inquiets pour leur sécurité. Nous sommes à vos côtés pour garantir le retour à l’ordre public.



Je salue également l'engagement de nos agents communaux qui sont mobilisés pour nettoyer l’espace public et pour remettre en fonction les équipements qui ont été détériorés.



Je vous l’affirme à nouveau, nous ne nous laisserons pas abattre par la violence, nous ne baisserons pas les bras. Nous ferons renaître



