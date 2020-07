A la Une . Face au déchaînement de la nature, Kelonia s’est protégé "naturellement"

L’épisode de fortes houles qui touche La Réunion a fait monter le niveau de la mer à un niveau jamais enregistré depuis 2017. Pourtant, le site de Kelonia a parfaitement résisté aux battants des lames. Ceci grâce à l’installation d’une dune de sable végétalisée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 11:52 | Lu 426 fois

À l’heure où la plage de Roches-Noires a pratiquement disparu de la carte, l’information du jour mérite une réflexion particulière concernant l’urbanisation future des littoraux de l’île. L’observatoire des tortues marines de Kelonia vient dresser un bilan des dégâts occasionnés par le passage de l’épisode de fortes houles qui touche l’île : 3 poteaux de bois au niveau de la clôture ont été déchaussés.



Un bilan positif pour la structure qui se trouve les pieds dans l’eau. Si une barrière de corail protège la plage, celle-ci est trop proche du littoral pour assurer une protection totale. De plus, les fortes houles de ces derniers jours ont dépassé les records notés sur Kelonia depuis 2017. "Les fortes houles font monter le niveau de l'eau dans la station de pompage de Kelonia. Ce qui donne une indication sur la hauteur de l'eau devant le site", indique Stéphane Ciccione, le directeur de Kelonia.



La protection du site s’est faite grâce à la combinaison de trois facteurs : une dune de sable en pente, une végétalisation adaptée de cette dune et une clôture perméable aux vagues. Ainsi, l’énergie de la houle est amortie sans érosion de la plage. Une solution basée sur la nature "bien plus efficace que l'artificialisation du littoral qui entraîne inexorablement une érosion de la plage".



"Le rechargement de la dune d'arrière-plage avec du sable extrait de la station de pompage de Kelonia, de 0,5 à à 1m depuis 2007, et sa revégétalisation avec les espèces littorales indigènes de La Réunion ont permis d'atténuer l'effet de la houle et de protéger les installations de Kelonia" se félicite l’océanologue. Il poursuit en précisant l’importance de la clôture composée de poteaux simplement enfoncés dans le sable et d’un grillage, qui peut être ainsi traversé par les vagues venant mourir sur la dune végétalisée.











