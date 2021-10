Sport Réunion "Face au Grand Raid, le petit cool..."

Voici le communiqué de presse au sujet de la préparation de Damien Dorseuil et Kévin De Berge pour le Rallye de Saint-Joseph : Par NP - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 16:10

Alors que la reine des courses de montagne de la Réunion se déroule ce week-end, l’équipage Damien Dorseuil/ Kevin De Berge disputera son deuxième rallye 2021 lors de la troisième manche du Championnat local. Toujours détendu sous une apparence faussement nonchalante, le double et dernier vainqueur en date (2016/2017) du Rallye de Saint Joseph souhaite évidemment rejoindre les triple vainqueurs de la manche saint-joséphoise.



Toutefois, le profil global du rallye de la capitale du Sud Sauvage a été largement remanié: "Les reconnaissances se sont très bien passées pour nous", précisait le pilote, "le profil est très différent des éditions précédentes. On reconnait immédiatement la patte de l’ASARéunion avec des spéciales très roulantes et moins de sections bosselées."



La première épreuve de vitesse est à ce titre particulièrement représentative: "Une première section sur la nationale très très rapide, on sera sans doute au rupteur entre deux rond point", analysait Damien, "ensuite place à une montée en altitude avec des sections lentes et sinueuses par endroits."



Cette entrée en matière représentant un quart du rallye sera à parcourir deux fois et de nuit. "Il y aura sans doute de gros écarts sur ce seul chrono, ça me rappelle quelque peu le découpage du Tour Auto avec Renaissance." Tant mieux pour l’équipage numéro 4 si l’analyse de Damien est la bonne puisque le TA lui avait permis de creuser un bel écart dès l’entame du Rallye fin Juillet. "Clairement, dans le top15, les écarts devraient rapidement passer à une au kil’", ajoutait-il. Néanmoins, même si des écarts peuvent se creuser lors de ce hors d’oeuvre, la ligne d’arrivée sera encore éloignée d’une étape complète. "Ma spéciale préférée reste indubitablement les Lianes (ES7et9 NDLR). Même si je n’y ai jamais signé de top performance c’est une de mes préférées. J’y prends chaque fois beaucoup de plaisir. C’est très rythmé et même rapide dans la descente finale sur la RD3. La nouvelle version de Carosse Bézave (ES3&4 NDLR) est également exigeante même si le tracé est court."



Ce Rallye de Saint Joseph sera particulièrement complexe tant pour les hommes que pour les mécaniques tant il est concentré. Certaines spéciales sont de véritables morceaux de bravoure et trouver l’équilibre entre attaque et "limiter la casse" sera une des clés. "La Crête (ES6&8 NDLR) est particulière", expliquait le pilote, "pour creuser un écart il faut être à l’attaque absolue et seul le classement à ce moment de la course nous dictera la nécessité ou pas de tout débrancher!"



Une seule certitude à deux jours du départ: peaufiner la préparation avec l’équipe technique désormais en charge de la prescription des réglages et de l’adaptation au terrain par Rémi et Allan (TM Compétition/ Race Group). En ce qui concerne l’équipage: "Du pur plaisir d’être de retour en course au volant d’une Ford Fiesta MKII. Et puis l’équipe est vraiment aux petits soins et communique beaucoup pour connaitre nos attentes, envies et besoins précis. Du pur plaisir!"