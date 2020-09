A la Une . Face à une érosion régressive avancée: D'importants travaux menés sur le tronçon menant au Col des Boeufs

Ils étaient très attendus. Afin de lutter contre l'érosion régressive au niveau de la Ravine des Merles, qui traverse la forestière du Haut-Mafate menant au Col des Boeufs à Salazie, des travaux ont été lancés en 2019 par la Région Réunion. Une érosion accentuée depuis le passage du cyclone Diwa en 2006, où près de 4000 m3 de matériaux avaient été drainé en contrebas de la route. Un point d'étape a été organisé ce mardi sur l'avancée de ces travaux. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 15:35 | Lu 380 fois

Cette route forestière du Haut Mafate est un point d'accès vital au cirque de Mafate, qu'il soit pédestre ou véhiculé. En effet, le col des Boeufs, bien connu des randonneurs, est l'un des points de passage les plus empruntés pour accéder au cirque de Mafate: les éco-compteurs mis en place sur cet accès enregistrent en effet plus de 150 000 passages de randonneurs chaque année. De plus, le maintien d'un accès véhiculé profite par ailleurs aux besoins des services forestiers que ce soit pour la gestion des massifs ou encore des secours et des livraisons de matériels à destination des Mafatais.



Ces travaux portent sur la sécurisation du tronçon de route menacé par l'érosion sur une vingtaine de mètres et passeront, outre la réparation des ouvrages déjà existants, par la mise en place de seuils de correction torrentielle et d'un soutènement de piste en gabions, sans oublier la revégétalisation du secteur par la mise en place de banquettes en goyavier tressé et plantées d'essences endémiques et indigènes.



Comme l'explique la Région, qui a investi plus de 230 000 euros pour ces travaux (l'ONF étant lui maître d'œuvre et maître d'ouvrage), l'aménagement de ce site apparaissait "urgent", car dit-elle, "l'observation de phénomènes similaires sur d'autres secteurs comparables de Grand Îlet ont montré des reculs importants du terrain après le passage d'un épisode cyclonique".



Plus de précisions avec Alice Maillot, chargée de mission sur les risques naturels à l'Office national des forêts:





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur