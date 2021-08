Courrier des lecteurs Face à la réalité...

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 07:08

Parce que le science ne peut rien contre certaines lois de la nature humaine. Le critère d'âge est déterminant pour la survie en réanimation...alors à quoi ça sert ? Laissons la chance à ceux qui en ont encore une...

C'est le réalisme de la vie quotidienne dans les Urgences et les salles de réanimation face à l'embouteillage dans certaines régions où sévit le Covid.

Le principe des priorités.

On peut être pour ou contre, tempêter et trouver ça inhumain c'est la règle adoptée car il en faut bien une en la circonstance et l'heure n'est pas au procès du passé .

Pour ne pas la subir, il faut mettre toutes les chances de son côté et tenter de se préserver d'une forme sévère, par la vaccination, la distanciation, les règles d'hygiène élémentaires..sans opposer l'une à l'autre, mais en les associant.

Ce n'est pas parce que l'on a bouclé sa ceinture de sécurité que l'on roule à tombeau ouvert, c'est l'action conjuguée qui réduit les risques... C'est ce que nous dicte l'Etat pour notre survie.

L'Etat sait qu'il survivra , tous les citoyens pas forcément...et en ce sens assure notre sort.

C'est son rôle.

A chacun d'en comprendre le sens plutôt que de s'y opposer... pour satisfaire son égo. Nb.Je tente d'être pédagogue pas d'influencer..."la porte du changement s'ouvre de l'intérieur"dit le dicton.