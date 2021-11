Communiqué Face à la crise sociale : "L’heure de la responsabilité avec la Conférence territoriale"

Le mouvement de grève générale en Guadeloupe s’étend désormais à la Martinique. La protestation contre le Pass sanitaire est le révélateur d’une crise sociale profonde. 75 ans après l’abolition du statut colonial, les anciennes colonies intégrées dans la République en tant que département français sont confrontées aux mêmes problèmes de fond : chômage de masse, taux de pauvreté hors norme, inégalités intolérables, coût de la vie bien trop élevé, mise en concurrence des productions et des travailleurs dans un marché unique européen, dégradation de la biodiversité, conséquences du changement climatique… à cela s’ajoute à La Réunion la prise de contrôle de pans entiers de l’économie par des groupes extérieurs dont le centre d’intérêt ne peut être le développement de notre pays.



Depuis plus de 50 ans, les gouvernements ont multiplié les lois de programme, lois d’orientation et autres. Ces textes consistent en l’adaptation à la marge par le législateur à Paris d’une politique globale décidée pour un pays de plus de 60 millions d’habitants situé en Europe. La persistance d’une crise sociale dans tous les pays concernés par ces lois montre les limites de cette démarche.



Depuis sa création en 1959, le PCR estime que les Réunionnais sont les mieux placés pour proposer des mesures adaptées aux défis spécifiques de notre peuple, et pour les mettre en œuvre. C’est dans cet esprit que le PCR revendique depuis trois ans la tenue d’une Conférence territoriale élargie, ouverte à toutes les forces vives : syndicats, partis politiques, associations et institutions. Cette Conférence pourra être le cadre de l’élaboration d’un projet réunionnais qui servira ensuite de base de négociations d’un nouveau cadre politique permettant la mise en œuvre des mesures proposées. L’accélération de la crise sociale liée aux conséquences de la pandémie de coronavirus rappelle l’importance de dépasser le système actuel vieux de 75 ans.



Il faut donner la parole aux Réunionnais, l’heure de la responsabilité est venue. La Conférence territoriale pourra donner aux Réunionnais les moyens d’être responsables de leurs propositions et de la mise en œuvre.



Fait au Port, ce lundi 23 novembre 2021