Courrier des lecteurs Face à la crise sanitaire économique et sociale : Des services et des emplois pour la population

Par Le Collectif 974 - Publié le Mercredi 17 Juin 2020 à 14:25 | Lu 133 fois

Le pire est devant nous, comprendre notre indignation, notre colère et respectez notre combat, c'est unir nos forces et agir ensemble après La Covid 19 : Pourquoi ?



1)- Une bataille acharnée pour nous protéger des risques sanitaires liés à la " Dengue " et à une aggravation de la "Crise - Covid 19 " serait louable pour La Réunion que nous voulons construire ensemble ;



2)- Une demande au Gouvernement, pour Un Dispositif spécifique de contrats aidés, portée par l'Etat, La Région, Le Département, Les Maires, Les Parlementaires ;



3)- L'aggravation des inégalités criantes menace notre " Vivre Ensemble";



4)- Le combat pour sauver nos entreprises et sauver des vies, nous concerne tous...



Pourquoi nous insistons sur la nécessité et l'importance d'un " Dispositif ses contrats aidés ?



Parce que les contrats dont il s'agit ont largement démontré à quel point ils sont nécessaires, d'une part, mais ont aussi, et surtout, fait la démonstration de leur utilité, d'autre part.



Pour rappel, ces "Contrats aidés " c'était d'abord, le travail des femmes et des hommes pour :



La sécurité et tranquillité publique;

L'encadrement et l'hygiène pour nos enfants, que ce soit dans le scolaire, le périscolaire, la crèche, et/ou la cantine;

L'entretien et l'embellissement de nos espaces verts et de nos bâtiments publics;

Le fleurissement de nos ronds points;

L'aide à domicile pour notre 3ème jeunesse et nos familles;

Le fonctionnement de certains services municipaux;

Le lien et la cohésion sociale de nos quartiers difficiles;

Le soutien logistique et humain, aux familles endeuillées;

La réalisation des chantiers de proximité;

L'accueil dans les mairies annexes ...



Les contrats aidés, c'était ça !



Aujourd'hui, devant la gravité de la situation sanitaire annoncée ( La Dengue et La Covid 19 ), nous n'avons pas le droit à l'erreur ! Dans ces conditions, comment pouvons accepter, que l'Etat, prive La RÉUNION des emplois aidés ?



Dans toutes les communes, la politique de recrutement est gelée...



Les Collectivités locales et les intercommunalités ne peuvent plus procéder au moindre recrutement.



Les rats menacent la santé de nos enfants dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, faute des emplois aidés :

COMMENT POUVONS NOUS ACCEPTER DE SUBIR A CE POINT ?



Réagir collectivement, avec les maires, les parlementaires, les associations,les syndicats, c'est Comprendre notre indignation, notre colère et respecter notre combat !



Attention : LE PIRE EST DEVANT NOUS !



Saint Denis, le 17 juin 2020