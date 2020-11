Rubrique sponsorisée Face à la crise, les professionnels du tourisme local se mobilisent

L’objectif des Rencontres : mettre en commun des solutions pour résister dans un contexte où les marchés émetteurs n’offrent plus de clientèle. L’esprit de ces échanges s’appuie sur la co- construction entre acteurs publics et privés, pour être au plus proche des attentes et des besoins du terrain. Les acteurs institutionnels se sont associés à ces réflexions en étant à l’écoute des propositions concrètes du terrain.



Afin d’éclairer ces échanges, une consultation a été menée en amont auprès d’environ 200 prestataires et professionnels dans les différentes microrégions Nord, Ouest et Sud pour faire remonter l’état de la situation des acteurs qui rencontrent des difficultés, et surtout proposer les actions pour aujourd’hui et demain afin d’adapter et d’ajuster les dispositifs de soutien, d’accompagnement, de marketing et de promotion.



Les participants se sont répartis en quatre ateliers sur le thème « comment séduire et convaincre la clientèle locale ». L’apport d’une clientèle extérieure dans les prochains mois, voire prochaines années reste particulièrement aléatoire. L’objectif est bien de compter sur les propres ressources du territoire pour Ansanm faire face à la crise.



Comment innover et s’adapter pour le marché local ? quel tourisme pour aujourd’hui et demain dans ce contexte exceptionnel et inédit ? Dans une approche territoriale, 4 ateliers se sont réunis durant la matinée pour échanger sur les axes suivants :



- Quelle situation pour les professionnels du tourisme ?

- Quelles conditions pour maintenir l’activité et les emplois ?

- Quelles actions d’accompagnement et de soutien professionnel au service des acteurs de la filière ?

- Quels actions et moyens pour adapter l’offre touristique ?

- Quels moyens et stratégie pour la commercialisation dans ce contexte sanitaire ?

- Comment adapter le marketing de l’offre touristique à la clientèle locale ?

Les conclusions de ces ateliers ont été riches. Elles mettent en avant différentes propositions concrètes en matière de marketing, de commercialisation, de communication, d’accompagnement en renforcement de compétences, de redéploiement de moyens dans un contexte qui évolue sous l’effet de la crise.



Les contributions des acteurs et des professionnels ont été restitués dans une séquence associant les partenaires institutionnels : État, Région Réunion, Département, EPCI, IRT, et Chambres Consulaires, pour éclairer les décideurs sur l’état des besoins du secteur.



Ces différentes actions viennent alimenter la feuille de route des acteurs du tourisme afin de redéfinir avec les professionnels concernés les actions portées par les opérateurs du tourisme et les financeurs pour s’adapter et réorienter les moyens d’actions dans ce contexte si particulier. A côté des dispositifs mis en oeuvre par l’Etat et les collectivités pour le secteur, il s’agit de travailler sur d’autres pistes et actions concrètes pour la sauvegarde des activités et des emplois locaux.



