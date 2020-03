Fabriquer soi-même son gel hydro-alcoolique, une bonne idée?

Vive l'eau et le savon

Les ingrédients pour fabriquer soi-même du gel hydro-alcoolique sont encore disponibles en pharmacie. Mais la production maison plus ou moins naturelle est-elle vraiment efficace ? Sur le net, les recettes de préparation fleurissent mais toutes ne semblent pas sérieuses... Un pharmacien de la place consulté ce matin nous avouait qu'un bon lavage de mains fréquent, avec de l'eau et du savon ( en remontant jusqu'au poignet), valait mieux qu'un lavage de mains effectué avec une préparation maison douteuse.



La vraie recette du gel hydro-alcoolique se fait à partir de glycérol, d'éthanol et de peroxyde d'hydrogène. Ce dernier pouvant servir à fabriquer des explosifs, autant dire qu'il n'est pas aisé de s'en procurer... En utilisant les dérivés grand public que sont l'alcool à 90c, l'eau oxygénée et la glycérine, il n'est pas certain d'arriver à un beau gel et une fois encore un bon lavage de mains ne fera de mal à personne.



Ne pas confondre antibactérien, antiseptique et virucide...

Enfin que penser des recettes dites naturelles? Le gel hydro-alcoolique confectionné avec de l'huile essentielle de tea tree, de citron aura certainement des propriétés antibactériennes et antiseptiques... Mais attention, le Coronavirus est un virus, et les huiles essentielles n'ont pas encore prouvées être efficaces en tant que virucides.