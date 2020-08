Communiqué Fabrice Marouvin demande le report de la législative partielle

Fabrice Marouvin Viramale, Président du groupe "Une Nouvelle Page" demande le report de la législative partielle. Il a adressé un courrier au préfet de Région et aux trois maires des communes concernées. Voici le courrier adressé au préfet : Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 09:33 | Lu 194 fois

Monsieur le Préfet,



A la demande des adhérents et des sympathisants du groupe « Une Nouvelle Page », mouvement politique constitué à l’issue des élections municipales 2020 de Saint-Paul, j’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les graves atteintes à l’expression démocratique des citoyens que constituerait, dans le contexte sanitaire actuel, le maintien de l’organisation les 20 et 27 septembre 2020 d’une élection partielle dans la deuxième circonscription du département.



En effet, l’aggravation quotidienne de la contamination par la Covid-19 que connaît notre territoire depuis les dernières semaines ne pourra que se maintenir, voire s’amplifier, alors comment faire respecter les mesures de limitation actuellement appliquées pour les réunions et rassemblements qui constituent un élément fondamental d’une campagne électorale.



Les regroupements de plus de 10 personnes sont déjà interdits jusqu'au 13 Septembre 2020, soit 7 jours avant le premier tour de ces élections, ce qui pénalisera le déroulement normal de la communication et du contact avec les citoyens, qui sont en droit de pouvoir accéder à une information équitablement diffusée par les candidats sur leur programme.

Il va de soi que le maintien des élections sans pouvoir profiter d’une campagne équitable serait un déni de démocratie.



Chaque électeur ne manquera pas de s’interroger sur l’incompréhensible contradiction entre les mesures de restrictions qui se durcissent de jour en jour dans les établissements scolaires jusqu’à leur fermeture temporaire et dans les entreprises, et le déroulement d’une pseudo campagne électorale sélective, suivie d’un appel aux citoyens à se rendre dans ces mêmes locaux d’enseignement servant de bureaux de vote.



L’épidémie, comme l’affirme la municipalité de Saint-Paul, s’arrêtera-t-elle à la porte de ces bureaux ? Ou bien les autorités ont-elles déjà fait leur deuil d’un effondrement encore plus important du taux de participation au vote, ce qui aggravera l’image dégradée du fonctionnement de notre démocratie, et qui enlèvera toute valeur au scrutin et toute légitimité au candidat élu ?



Le déroulement des élections devrait permettre de tirer les enseignements nécessaires pour justifier que la situation exceptionnelle que nous subissons ne permet pas le déroulement d’un scrutin électoral dans des conditions acceptables, et que leur maintien ne constituerait qu’un exercice liturgique vidé de toute substance.



Pour ces raisons, et me faisant ici le porte parole de nombreux citoyens de la circonscription, je sollicite de votre part le réexamen de cette décision et le report de ces élections jusqu’à ce qu’elles puissent s’effectuer normalement, dans les conditions sanitaires acceptables.

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien témoigner à cette requête, et dans l’espoir qu’elle sera entendue, je vous prie de croire, monsieur le Préfet, à l’assurance de mon plus profond respect.





