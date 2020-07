Municipales 2020 Fabrice Marouvin: "Proposer aux Saint-Paulois un projet cohérent et partagé pour les prochaines échéances électorales"

"À la lecture des résultats ce n'est pas un vote d'adhésion mais bien un vote par défaut". S'il salue la victoire d'Huguette Bello à Saint-Paul lors de ces municipales, Fabrice Marouvin, candidat au premier tour avant d'apporter son soutien à la liste conduite par Alain Bénard, assure qu'il sera avec son équipe présent "pour veiller au bon fonctionnement de la municipalité de Saint-Paul et à l’exécution des engagements pris par la candidate". "Saint-Paul ne peut se permettre de perdre une décennie dans l’immobilisme", martèle l'ex-adjoint de Joseph Sinimalé. Il appelle toute la droite saint-pauloise à se rassembler pour préparer les prochaines échéances électorales, dont notamment une législative partielle qui se profile dans la seconde circonscription… Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 18:06 | Lu 669 fois

Ce dimanche 28 juin 2020, les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois ont fait un choix pour la gestion de la commune durant les 6 prochaines années.



Le groupe "Une Nouvelle page pour Saint-Paul" et moi-même, prenons acte de la décision et du choix d'avoir mis Mme BELLO à la tête des destinés de notre belle et grande commune.



Je profite de l'occasion qui m'est donnée de féliciter Mme BELLO pour son élection, à la lecture des résultats ce n'est pas un vote d'adhésion mais bien un vote par défaut.



Je souhaite à Mme BELLO et à son équipe de réussir la mise en œuvre du programme et de tenir toutes ses promesses qui engagent sa parole devant la population. Saint-Paul ne peut se permettre de perdre une décennie dans l’immobilisme.



La crise Covid-19 s'est invitée dans cette campagne électorale, le monde de demain ne sera pas celui d'hier, plus que jamais les administrés attendent beaucoup plus de solidarité dans la gouvernance des collectivités.



Avec mon équipe, nous serons présents pour veiller au bon fonctionnement de la municipalité de Saint-Paul et à l’exécution des engagements pris par la candidate.



Dans la situation actuelle de ces élections municipales, je prends ma part de responsabilité et nous devons tous tirer les enseignements. Pour l'avenir de la Droite à Saint-Paul, j'invite dès maintenant tous les représentants de notre grande famille à la reconstruction afin de nous retrouver pour proposer aux Saint-Paulois un projet cohérent et partagé pour les prochaines échéances électorales.



J'en appelle donc au rassemblement des forces de droite et de la société civile.



Plus que jamais à Saint-Paul, une union authentique, des responsabilités partagées, la formation de nouveaux élus, doivent être un préalable pour répondre aux attentes de la population pour les prochains mois, les prochaines années. Un projet fédérateur qui nous rassemble.



Mon équipe et moi-même seront présents et disponibles pour construire cette nouvelle page. P



our le groupe "Une Nouvelle page pour Saint-Paul ",

Fabrice MAROUVIN VIRAMALE