Municipales 2020 Fabrice Marouvin: "L’heure est à l’unité contre le Covid-19 !"





Depuis l’intervention du Président de la République, le jeudi 12 mars 2020 au soir sur les plateaux TV et face à la gravité de la crise du Covid-19 j’avais déjà pris les décisions qui s’imposaient pour lutter contre la propagation du virus en annulant aussitôt tous les événements de ma campagne électorale.



J’étais le premier élu à appeler à la responsabilité de chacun et à la prise de conscience collective : "La crise impactera toute l’île de La Réunion et les mesures prises par le gouvernement nous concerneront inévitablement".



Cette crise sans précédent, exige de nous, en tant qu’élus, d’être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres aujourd’hui . Désormais, nous devrons encourager toutes les mesures de santé publique ainsi que les initiatives prises pour le soutien de l’économie réunionnaise en particulier.



Nous devons être proches de la population, vous écouter, vous accompagner, vous assister.



Être proches du personnel communal en lien avec les enfants, les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes qui dépendent du CCAS.



Être proches des professionnels libéraux qui sont au service de tous les Saint-Paulois, les personnels de santé, les ambulanciers, toutes les professions mobilisées en première ligne pour lutter contre la propagation du coronavirus covid-19.



Être proches du secteur économique, des acteurs du territoire pour les écouter les rassurer, au besoin les accompagner.

Pour toutes ces raisons, à la mesure des devoirs liés aux fonctions que j’occupe et jusqu’à la fin de mon mandat et jusqu’à la sortie de crise du Covid-19, je réponds avec beaucoup de responsabilité et d’humilité à l’appel du Maire de Saint-Paul pour apporter ma contribution aux décisions qui s’imposent face aux exigences de la situation et cela sans esprit ,ni partisan, ni politique.



J’en appelle à la responsabilité solennelle de mes collègues du conseil Municipal sur ce dossier de crise sanitaire qui devient dès à présent une crise sociale et une crise économique.



L’heure est à l’unité contre le Covid-19 ! Fabrice Marouvin, candidat aux municipales à Saint-Paul où il a récolté 4,53% des voix au premier tour, réagit positivement aux mesures prises par la mairie de Saint-Paul pour accompagner les entreprises dans cette crise du coronavirus Covid-19. La tête de liste "Une nouvelle page pour Saint-Paul" répond "avec beaucoup de responsabilité et d’humilité" à l’appel du maire de Saint-Paul pour apporter sa contribution "aux décisions qui s’imposent face aux exigences de la situation et cela sans esprit ,ni partisan, ni politique". Mais il prévient: "jusqu’à la sortie de crise du Covid-19". Nicolas Payet Lu 93 fois







Dans la même rubrique : < > Sophie Arzal: "Pour l'instant, l'urgence est ailleurs" Philippe décide finalement de reporter les conseils municipaux pour l’élection des maires