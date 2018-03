Sport Réunion Fabrice Armand boucle son D-TOUR en 4h18 Après une course spectaculaire marquée par des conditions climatiques dégradées au départ et à l'arrivée, c'est Armand Fabrice qui remporte le D-Tour après avoir été poussé sur la ligne d'arrivée par Eddy Narayanin, dans un geste sportif incroyable. Les deux hommes ont fait la course en tête de bout en bout aux côtés du vainqueur de 2006, Jerry Perrault.

Les conditions de course s'annonçaient difficiles avec un départ retardé d'un quart d'heure vers 6h45. Pourtant, après un départ canon, Jerry Perrault prend la tête des hostilités à l'entrée du sentier du Colorado, au niveau du pont Vinh-San. Le trio de tête restera le même durant les 43 kilomètres de course.



Ce n'est qu'à partir du Brûlé que le vainqueur de la Transdimitile 2009 laissera ses principaux concurrents le dépasser à savoir Eddy Narayanin et Fabrice Armand. Victime de crampes à partir de Mamode Camp, Jerry Perrault a du se contenter de la 3ème place.



Cette 5ème édition est donc très spéciale. Malgré les conditions difficiles, le récent vainqueur de la Transvolcano 2009 le 24 janvier dernier boucle son détour en 4 heures et 18 minutes, une seconde avant Eddy Narayanin et trois minutes avant Jerry Perrault (4h23). Couverts de boue, les deux hommes ont montré une sacrée solidarité de bout en bout. Ils passent le kiosque de la Roche-Ecrite en un temps record.



Main dans la main à l'arrivée, c'est finalement Armand Fabrice qui est poussé par Eddy Narayanin sur la ligne d'arrivée. Frédéric Pothin (4h26), Jackson Cadet (4h28), Wilfried Oulédi (4h30), Thierry Técher (4h30), Thierry Robert (4h30), Elysée Boyer et Eddy Lauret complètent le Top 10 de la course.



Côté féminine, c'est Marcelle Puy qui domine les débats pour le moment. Elle vient de passer le Brûlé en tête après avoir creusé l'écart avec Marguerite Nathalie au 23ème kilomètre.

