Fabrication de masques en feuilles de stérilisation: Le CHU recherche des couturiers

SMS et SMMS sans cellul ose)



Le centre hospitalier s'appuie sur un avis favorable des Sociétés françaises des Sciences de la Stérilisation (SF2S) et d’Hygiène Hospitalière (SF2H) à l’utilisation de masques fabriqués à partir de ces feuilles de non-tissé, généralement utilisées pour l’emballage et le maintien de l’état stérile des produits stérilisés. Une matière qui répond aux exigences des normes EN 11607 et EN 868, contrairement au tissu, dont l'efficacité fait débat.



Les masques en feuilles de stérilisation ne répondant toutefois à aucune norme, la SF2S et la SF2H recommandent qu'ils soient déjà proposés au personnel non-soignant : "pour du personnel hospitalier présentant des symptômes respiratoires non présent dans les services de soins et non au contact des patients (administratif, logistique)", mais aussi "lors de déplacement en dehors des services de soins selon les éventuelles préconisations de l’établissement", ainsi que "pour les patients Covid19+ en retour à domicile".



Cette recommandation s’inscrit dans un contexte exceptionnel et "le recours à un masque à usage médical répondant aux normes s’imposera dès la disponibilité de ces dispositifs sera revenue", est-il précisé.



Ainsi, en complément des livraisons de FFP2 attendues, le CHU de La Réunion lance un appel à toute person ne ayant des talents de couturier, une machine à coudre et l’envie de participer à une action solidaire. Le tout dans le respect des normes d'hygiène et de qualité requises, précise l'établissement. "Ensem nous serv la vi".



