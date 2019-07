Fabienne Dulac, CEO d'Orange France: "Donner aux Réunionnais les usages et innovations qui sont en train d'émerger"

Présente à La Réunion cette semaine pour signer notamment avec la Région le marché du déploiement du Très Haut Débit Régional et présenter les innovations majeures d'Orange lors du #ShowHello, la CEO d'Orange France et n°2 du groupe, Fabienne Dulac, s'est confiée à nous peu avant son départ.Elle a notamment confirmé que la ville de St-Denis serait la cinquième de France à expérimenter la 5G à compter du mois d'octobre 2019, après Lille, Marseille, Lyon, Paris et Nantes.Une "preuve de l'engagement" d'Orange envers l'île, le groupe souhaitant s'inscrire davantage "dans le développement des réseaux à La Réunion", assure-t-elle: