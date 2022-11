Société Fabien Thazar : Le bodyboarder réunionnais dans le top 3 mondial : La Réunion en lèr !

Nous avions rencontré Fabien Thazar en septembre dernier pour en apprendre plus sur son parcours et ses ambitions. Il s’apprêtait alors à quitter La Réunion pour se mesurer aux meilleurs mondiaux.

Après plusieurs semaines de compétitions, le Réunionnais de 29 ans est de retour chez lui dans l’ouest et c’est avec un nouveau palmarès et la tête pleine de souvenirs qu’il nous a confié ses premières impressions. Coup de projecteur sur un retour gagnant ! Par Christelle Suzanne - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 17:51

Sa spécialité, c’est le Drop knee et il l’a prouvé ! Fabien Thazar a brillé et a fait rayonner La Réunion en arrachant deux podiums dont un titre de vice-champion d’Europe aux Canaries fin septembre et une belle 3ème place aux championnats de France de Drop Knee à Biarritz début novembre.



Le champion réunionnais originaire du Port a trouvé la vague du succès et il ne la quitte plus. "J’ai fait une superbe performance pour un premier lancement sur le tour et je me suis fait remarquer mondialement", nous confie-t-il.



"Fier et ému"



Ses récents exploits lui ont permis de se hisser à la 3ème place du classement mondial juste derrière l'Hawaïen Dave Hubbard et un autre Réunionnais, habitué des podiums, Amaury Lavernhe. "Je suis fier et ému d’être parmi les trois meilleurs mondiaux en Drop Knee. Je suis également heureux d’avoir pu représenter La Réunion sur le podium français, européen et mondial".



Le mérite est d’autant plus grand pour Fabien Thazar qu’il s’agit d’une première pour le bodyboarder réunionnais : "Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de suivre une partie du tour international de bodyboard. C’est un rêve qui se réalise".



Le champion n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Quand on le questionne sur ses projets, il répond avec détermination : "Je veux suivre le tour professionnel de bodyboard en entier. Pour cela, je suis à la recherche de sponsors pour m’accompagner financièrement sur le tour".



L’appel est lancé…