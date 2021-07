A la Une . Fabien Mounoussamy : Du Bas de la Rivière à Mister Supranational

Le Dionysien Fabien Mounoussamy va représenter la France lors du concours Mister Supranational qui se déroulera en Pologne en août prochain. Pour lui, ce concours représente plus qu’un simple concours de beauté, mais bien la possibilité de se dépasser et de s’améliorer. Un message qu’il entend bien faire passer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 à 10:08

Pour Fabien Mounoussamy, c’est un simple message Facebook en 2018 qui a changé son destin. Alors qu’il revenait d’une expérience d’un an et demi en Australie, une organisatrice du concours Mister Universel Réunion l’a contacté pour participer à la première édition de ce concours de beauté.



Il remporte le concours en mars 2019 avant de s’envoler pour la métropole et représenter l’île au niveau national. Il termine 3e dauphin et reçoit le prix du public. Mais au-delà de ce prix, c’est l’expérience personnelle qu’il retient.



"Pour les gens qui ne font pas de concours de beauté, comme moi avant, c’est quelque chose qu’on peut penser comme juste superficiel. En m’inscrivant à ce concours, je me suis retrouvé face à tous mes doutes et toutes mes peurs. En étant jugé uniquement sur ton physique, c’est également ta valeur qui est jugée. Il y a un vrai travail sur soi à faire. J’avais peur de m’exprimer en public, d’être critiqué et jugé. Au final, ces peurs sont infondées et il faut les traverser", confie-t-il.



Au final, il avoue que c’est plus la personne qu’il est devenu qu’il retient de cette expérience plutôt que l’élection en elle-même.



Une nouvelle chance



Depuis le concours de beauté, Fabien a réalisé plusieurs rêves et projets, comme celui de devenir coach en développement personnel au travers de son entreprise "la spirale positive". Le jeune homme a fait de cette expérience une quête pour s’améliorer sans cesse.



Alors qu’il pensait avoir laissé les concours derrière lui et avait entamé un tour d’Europe, il reçoit un nouveau message. En raison de la situation sanitaire, l’édition du concours Mister Universel France n’a pas pu se tenir. Les organisateurs ont donc contacté Fabien pour qu’il représente la France au concours Mister Supranational qui se tiendra en août en Pologne.



Il lui a fallu moins de deux minutes pour réfléchir et accepter. Car dans sa philosophie de vie, la première leçon consiste à accepter que le plan parfait n’existe pas. Tant pis s’il n’est pas prêt, il va se lancer, car "la seule question que tu dois te poser c’est : c’est quoi mon prochain pas ?".



Passer son message et inspirer



En plus du plaisir à participer à ce concours, il souhaite en faire une plateforme pour pouvoir partager son message et inspirer les autres. Pour le Dionysien, trois phrases symbolisent son état d’esprit et lui permettent de se recentrer.



"Sois toi-même, c’est non négociable. Sois gentil avec toi-même, car nous sommes souvent les plus durs avec nous-même. Enfin, soit bon avec les bonnes personnes, car la vie est une histoire de rencontre et à la fin, il ne reste que ce que tu as contribué à faire pour les autres".



Un message qui amène à la dernière leçon de vie de Fabien : la vie est belle. "La vie est souvent compliquée, mais les challenges sont là parce que tu peux les surmonter. Quand tu changes ta perception par rapport aux choses, c’est ton énergie qui change", assure-t-il.



Ne reste plus qu’à savoir si son énergie et son sourire vont séduire les juges afin qu’il devienne le premier Mister Supranational 100% péi.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur