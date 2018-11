FSU: "Une réouverture des établissements scolaires et universitaires n’est pour l’instant pas possible"

Le Rectorat a décidé de préparer une reprise prochaine des cours dans les établissements scolaires alors que le mouvement des Gilets Jaunes ne s’essouffle pas, au contraire. Il demande par ailleurs aux personnels de prévoir une discussion d’une heure avec leurs élèves sur la crise sociale actuelle.



Alors que le président de la République ne répond à cette crise que par un discours martial et répressif, l’État se défausse maintenant sur les personnels de l’Éducation Nationale pour qu’ils se mettent en première ligne et éteignent l’incendie là où la violence politique et sociale a largement pénétré depuis ces dernières années. .



Afin de permettre d’ « apprendre aux élèves (…) les principes du vivre ensemble, fondés sur la culture de la règle et du droit dans notre société », il est urgent de redonner au système éducatif ainsi qu’à tous les services publics les moyens de leurs missions et surtout il est urgent d’entendre tous les Réunionnais et de répondre à l’exigence légitime de justice sociale.



Pour la FSU, il n’est pas possible, dans les conditions actuelles, d’envisager une reprise des cours dans les établissements scolaires et à l’université.

La FSU Réunion s’adressera au Recteur et au Président de l’Université en ce sens. Elle fera de même auprès des collectivités pour les personnels territoriaux qui travaillent dans ces établissements.

FSU Réunion