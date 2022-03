FSU : "Pour le respect du droit syndical !"

La nouvelle mandature du Conseil régional de La Réunion est maintenant installée depuis 9 mois. La FSU Réunion entend qu’un nouveau projet soit mis en place. Pour autant, la gestion des personnels ne peut souffrir d’approximation et les droits de ces derniers ne peuvent pas ne pas être appliqués. De même, le droit syndical applicable mérite un meilleur traitement : aucune instance ne s’est réunie depuis des mois. C’est dommageable car la réorganisation légitime des services qui s’opère nécessite un dialogue social régulier, conformément à la loi.



C’est pourquoi la FSU Réunion appelle de ses voeux à la mise en place d’une concertation et à un dialogue social efficace et apaisé.



Adopté à l’unanimité par le conseil délibératif de la FSU Réunion du vendredi 04 mars 2022.