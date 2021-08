Communiqué FSU 974 : ​Soutien à la lutte des contractuels non-renouvelés

Depuis plusieurs jours, des agents contractuels exerçant en lycée, campent devant la région en raison du non renouvellement de leur CDD par le nouvel exécutif du Conseil Régional. Le syndicat FSU 974, apporte son soutien aux manifestants à travers le communiqué suivant : Par NP - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 16:25

"La FSU Réunion soutient toutes les actions de lutte contre l’emploi précaire ce d’autant plus que la crise sanitaire a aggravé la situation de l’emploi alors que paradoxalement elle a augmenté les besoins en emplois publics. Au moins 30 agents contractuels exerçant en lycée ont vu leur CDD non renouvelé par le nouvel exécutif du Conseil Régional. Le SNUTER-FSU Réunion lutte à leur côté depuis maintenant 3 jours.



La FSU demande que les droits de ses agents, toutes et tous retenu·e·s après entretien, soient respectés et qu’une véritable politique de lutte contre la précarité soit mise en place. De plus, le SNUTER FSU regrette que Mme Huguette BELLO refuse toujours de recevoir les personnels présents depuis 3 jours devant la pyramide inversée.



Les manifestants ont interpelé M.Lebreton et M.Ratenon qui ont pris la peine d’échanger avec eux mais malheureusement sans apporter de réponse car la problématique du personnel ne relève pas de leurs délégations. Les manifestants ont décidé de revenir chaque jour jusqu’à ce que la Présidente du Conseil Régional daigne les recevoir.



Le manque de personnel commence à se faire sentir dans les lycées qui n’arrêtent pas d’interpeller la région pour récupérer leurs personnels. Le préavis de grève pour le 1er Septembre court toujours."



Pour le SNUTER FSU, Christian Picard