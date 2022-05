FSOM – Batsiraï : les formulaires de déclaration de sinistres sont disponibles

À la suite du passage de Batsiraï, les sinistrés qui résident à Saint-Leu peuvent bénéficier du Fonds de Secours pour l’Outre-Mer (FSOM).Ce fonds concerne les biens publics non assurables et essentiels à la vie collective, les entreprises et les particuliers dans le cadre de la circulaire du 11 juillet 2012.Dans le cadre de la mobilisation de ce fonds, la Ville de Saint-Leu informe les éventuels sinistrés que les documents relatifs à la déclaration de sinistres sont dès à présent disponibles dans les mairies annexes et en mairie centrale.Après s’être assurés que les dossiers sont complets, les services de la Ville procèderont à la transmission du dossier aux services préfectoraux dédiés pour instruction.La date limite de dépôt du dossier auprès des services de la Mairie est fixée au 5 août 2022.Lien : https://www.saintleu.re/pdf/formulaire-declaration-sinitre-2022.pdf