Communiqué FORMA’TERRA organise ses "Journées Portes Ouvertes" en mars et avril 2023

L'EPLEFPA FORMA’TERRA organise des journées portes ouvertes au lycée Émile Boyer de la Giroday afin de présenter les formations agricoles aux futurs élèves.

Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 3 Mars 2023 à 06:10

Le communiqué:



L'EPLEFPA FORMA’TERRA ouvre les portes de son Lycée « Emile Boyer de la Giroday », son CFPPA, son CFA Agricole et son Exploitation agricole, de 08h00 à 12h30 :  Samedi 4 mars, à Saint-Paul

 Jeudi 13 Avril, à Saint-Benoît

 Samedi 15 avril, à Saint-Paul

 Dimanche 23 avril, à Piton Saint-Leu Ces Journées Portes Ouvertes visent à informer les visiteurs sur les formations passionnantes du CAP à la Licence professionnelle, proposées par l’établissement dans les domaines de : l’agriculture, l'agroécologie, l’eau, l'environnement, le paysage, la santé animale, le commerce...enseignées au Lycée « Emile Boyer de La Giroday » (voie initiale) au CFAA (apprentissage) et au CFPPA (formation continue pour adultes).



L’occasion de faire découvrir aux visiteurs des métiers qui recrutent, de les sensibiliser aux techniques de productions agricoles innovantes et plus respectueuses de l'environnement.



Lors de ces Journées Portes Ouvertes, les visiteurs pourront :  Rencontrer la communauté éducative sur les stands de formations

 Visiter l’établissement et son exploitation agricole : verger conservatoire de mangues, haies endémiques, etc.

 Participer aux ateliers pédagogiques animés par nos étudiants

 Échanger avec nos partenaires techniques sur des stands d’animation et d’information

 Faire des achats sur le « Petit marché de l’Exploitation »

