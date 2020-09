Santé FOCUS - Les mesures de "risposte" prises par le préfet en ce 11 septembre 2020

Afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a décidé, en concertation avec les élus et acteurs locaux, de renforcer les mesures réglementaires en vigueur sur le territoire. A la fin de son point hebdomadaire, la préfecture a listé, dans le détail, chacun des points abordés par le représentant de l'Etat à La Réunion : Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 20:54 | Lu 845 fois

Périmètre étendu pour l’obligation du port du masque



Le port du masque grand public ou chirurgical est une mesure complémentaire indispensable aux gestes barrière pour lutter contre la propagation du virus. Il permet de limiter les transmissions aéroportées ainsi que le contact des mains aux zones du visage (bouche, nez) potentiellement vectrice du virus. Porter un masque en période épidémique est un geste responsable pour se protéger et protéger les autres.



Au vu de la circulation active de la COVID 19, de vastes périmètres ont été définis en lien avec les maires pour rendre le port du masque obligatoire dans les zones les plus urbanisées et denses de l’île ainsi que dans les zones commerçantes.



Des cartographies sont disponibles sur le site de la préfecture www.reunion.gouv.fr et sur la page Facebook et Twitter @préfet974.



Le port du masque reste par ailleurs obligatoire jusqu’au 30 septembre dans toutes les communes désignés par arrêté préfectoral du 11 septembre 2020 et ce dans les espaces publics suivants :

- marchés forains de plein air ;

- véhicules affectés au transport public ou scolaire ;

- abords des accès des établissements scolaires, d’enseignement supérieur et des crèches ;

- abords des lieux de cultes



Pour précision, le port du masque n’est pas rendu obligatoire sur la plage en position statique ou lors des baignades.



En concertation avec les maires des communes et en fonction de l’évolution épidémique, Jacques Billant pourrait étendre l’obligation du port masque à l’ensemble des centres villes du territoire.



Limitation des contacts et lutte active contre l’apparition de « clusters »



Afin de lutter contre la circulation du virus, Jacques Billant a décidé d’encadrer les situations propices à l’apparition de nouveaux foyers de contamination.



Prolongation de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes



Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique aménagées, les plages et tout autre site utilisé à cet usage jusqu’au 30 septembre.



Les autorités en appellent également à la responsabilité individuelle et collective dans la limitation des rassemblements dans la sphère privée. Un grand nombre des cas confirmés de COVID 19 proviennent de chaines de transmission établies lors de rassemblements familiaux ou amicaux.



Le report ou l’adaptation au format restreint des événements amicaux et familiaux sont des décisions individuelles responsables et citoyennes qui permettent de protéger notamment les personnes les plus vulnérables : personnes âgées, femmes enceintes...



Prolongation de l’interdiction de la pratique des sports collectifs et de combat



Le football, le rugby, le handball, le basketball et autres sports collectifs ainsi que les sports de combat comme la boxe ou le judo ne permettant pas de respecter la distanciation physique et les gestes barrière sont interdits.



Jacques Billant a décidé de prolonger leur interdiction jusqu’au 30 septembre, y compris dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur.



Cette interdiction concerne toutes les formes de pratique : l’animation, les entraînements, les compétitions, les rencontres et toutes autres formes de manifestations.



Elle se limite exclusivement aux sports ne permettant l’application stricte des gestes barrière. La natation, les sports individuels...peuvent être pratiqués dans le respect des protocoles sanitaires définis par les ligues et fédérations.



Le préfet recevra mardi les représentants du monde sportif afin d’échanger sur cette mesure.



Renforcement des prescriptions pour les établissements recevant du public



L’accueil des personnes dans les établissements recevant du public tels que les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple telles que les salles de fêtes et les salles polyvalentes, chapiteaux, tentes et structures, salles de jeux est strictement encadré :

- toutes les personnes accueillies doivent disposer d’une place assise ;

- une distance minimale de 1 m ou d’un siège entre les personnes doit être garanti ;

- le port du masque est obligatoire pour les personnels et pour les clients de plus de 11 ans lorsqu’ils se déplacent.

- La jauge maximale des établissements est divisée par deux.



La danse est interdite dans les établissements recevant du public y compris les restaurants, bars. Les établissements d’enseignement artistique spécialisé et notamment des écoles de danse ne sont pas concernés.



Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique



La consommation d’alcool est propice aux rassemblements dans l’espace public et par conséquence interdite à compter du 11 septembre 2020. Les autorisations d’ouverture tardive au-delà de 00h30 sont toutes révoquées pour les bars et restaurants.