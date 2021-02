Social FO soutient le mouvement de grève des acteurs de la petite enfance

La section locale FO soutient le mouvement de grève nationale ce mardi des acteurs de la petite enfance contre la réforme Taquet. La Loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique, dite "ASAP" va "en défaveur de la qualité d'accueil des jeunes enfants et leurs familles". Par PB - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 14:29 | Lu 117 fois

La réforme portée par le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance Aurélien Taquet, qui prévoit une présence moindre des personnels pour plus d’enfants accueillis, est loin de faire l’unanimité chez les professionnels du secteur de la petite enfance.



A La Réunion, des agents ATSEM et des personnels des crèches soutiennent le mouvement de contestation et revendiquent une meilleure qualité d'accueil avec un personnel pour 5 enfants, l'inscription des temps de réunion dans le temps de travail, la formation continue des professionnels, une amélioration de la rémunération ou encore le maintien d'une ATSEM par classe.



FO Réunion "défend le secteur médico social et reste déterminé afin que les secteurs de l'enfance et de la petite enfance ainsi que les ATSEM bénéficient de l'augmentation de 183 euros par mois comme dans la fonction publique hospitalière", indique Lucas Gobalou délégué Fédéral FOSPS Région Fédérale Océan Indien.