Le projet de réforme des retraites, de l'assurance chômage, la défense des services publics et l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux sont autant de sujets qui interpellent les salariés.



Face à la dégradation constante du pouvoir d'achat des salariés du privé comme du public, l'Union départementale FO s'inscrit dans la journée de mobilisation du 18 octobre.



L'Union départementale FO invite ses militants, adhérents et sympathisants à prendre part au rassemblement devant la préfecture demain à 16h à Saint Denis.



Fait à St Denis le 17 octobre 2022