FO dépose un préavis de grève illimitée au CHU la semaine prochaine

Le syndicat Force ouvrière dépose un préavis de grève au CHU. Une décision qui fait suite à la validation, hier soir, du plan de retour à l’équilibre du Centre hospitalier de La Réunion par le Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO). Le préavis de grève est valable à partir de 6H du matin le mercredi 7 février et pour une durée illimitée.Il couvrira les personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière ainsi que les agents relevant des établissements médico-sociaux.Le syndicat demande la prise en compte de nombreuses revendications, comme la mise en place d’un plan de titularisation des agents contractuels, l’abandon de toutes les mesures d’économies visant à réduire la masse salariale, le remplacement systématique des absences dans les services, le maintien de tous les hôpitaux et services de proximité (Cilaos) et réclame également un effectif suffisant pour assurer les missions de services publics en prenant en compte la charge de travail et l’absentéisme.