Communiqué FO dénonce "la mise en danger des patients et du personnel au CHU sud" Force ouvrière dénonce la situation non-réglementaire du service de réanimation en neurochirurgie. Une lettre a été adressée au directeur. Elle est restée sans réponse, indique le syndicat. La voici :

Monsieur le Directeur du CHU de la Réunion.



Objet : situation du service de réanimation neurochir.



Monsieur,



La circulaire DHOS/SDO n°2003-413 du 27 août 2003 précise les conditions d’encadrement paramédical des services de réanimation.



Elle précise les normes en personnels nécessaires au fonctionnement, calculées par rapport au nombre de patients et aussi que :



"La variation connue du recrutement en réanimation rend souhaitable le renforcement ponctuel de ces services par des infirmiers (volants) formés à la réanimation. Compte tenu de la spécificité de la prise en charge des patients admis en réanimation, les infirmières affectées dans ces unités doivent bénéficier d’une formation d'adaptation à l'emploi. L’effectif d’infirmières des unités de réanimation doit être suffisant pour tenir compte de ces périodes de formation à organiser au sein des unités pour le personnel nouvellement affecté".



Force est de constater que aujourd’hui ces conditions ne sont pas remplies au risque de la mise en danger professionnelle de l’équipe paramédicale confrontée à une prise en charge des patients non adaptée réglementairement.



Le manque de personnels volants formés à la réanimation rend la charge de travail de l’équipe stressant car en plus de s’occuper de leurs patients, selon les normes, ils sont obligés de veiller sur ceux de leurs collègues non formés.



Ceci entraine une fatigue psychologique et physique qui aboutit à des arrêts de travail qui en rajoutant des heures supplémentaires pour la continuité des soins ne font qu’exacerber le stress avec comme seul solution des arrêts de travail qui nécessitent d’autres personnels non formés….



Nous vous demandons ce que vous comptez faire pour remédier à cette situation. A défaut de réponse adaptée nous serions contraints d’alerter les services de tutelles.



Le secrétaire du syndicat Force Ouvrière site sud N.P





