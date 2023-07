FO SPL Estival réagit à la révocation de Ludovic Alamélou

Communiqué de presse :



Le Président Directeur Général de la SPL Estival remercié !

FO SPL ESTIVAL prend acte de la décision du conseil d'administration de mettre fin aux fonctions du Président Directeur Général au regard de la situation budgétaire.

Depuis 2 ans, FO n'a cessé d'alerter le conseil d'administration et les services de l'Etat sur cette gestion calamiteuse de l'entreprise (demande d'expertise refusée, entrave au droit syndical et des élus CSE à exercer leur mandat, absence de PV du CSE, utilisation

hasardeuse des budgets à d'autres fins…) afin de préserver les emplois à la SPL.

Depuis 2 ans, FO dit NON à toute cette gabegie financière ! Il a fallu un rapport du commissaire aux comptes pour mettre enfin un terme à toute cette gestion indigne d'une SPL financée avec des fonds publics.

Aujourd’hui, les résultats financiers catastrophiques confirment notre combat à ne pas baisser les bras et à resserrer les liens entre les salariés qui ont subi des pressions depuis 2 ans.