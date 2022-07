Communiqué FO : "+ 3.5 % d’augmentation : La 'po patat' pour les fonctionnaires !"

Force Ouvrière regrette les annonces du gouvernement sur l’augmentation des salaires des fonctionnaires. Le syndicat estime que cette augmentation ne comble pas l’écart avec l’inflation et affirme que depuis l’an 2000, c’est 25% de pouvoir d’achat que les fonctionnaires ont perdu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 16:26

Le communiqué : Le bureau de la Fédération générale des Fonctionnaires de l’État FORCE OUVRIÈRE de La Réunion (FGF-FO) réuni le mardi 5 juillet a fait le point sur les propositions salariales du gouvernement de + 3.5 % d’augmentation des salaires dès ce 1er juillet.

Au moment où l’Insee prévoit une inflation de + 7% au mois de septembre, où les prix des carburants, des services et des produits de la vie courante flambent, on est bien loin du compte !

Les agents publics devraient donc se résigner à subir l’inflation et donc à perdre de l’argent ?

Les services publics ne sont pas une charge, mais font partie de la république sociale avec ses fonctionnaires qui assurent quotidiennement et notamment pendant la crise sanitaire, un service public à tous les citoyens notamment les plus fragiles et quelques soit leur condition. Pour la FGF-FO, il y a urgence à ce que les fonctionnaires ne soient pas la catégorie de salariés à être sacrifiés au nom de la guerre ! Pour la FGF-FO, le gouvernement doit revoir à la hausse cette « augmentation » du point d’indice qui reste en dessous du montant de l’inflation !

Alors que les choix gouvernementaux de simplement relever l'indice minimum de traitement ont entraîné un tassement de la grille indiciaire sans précédent, La FGF FO réitère ses revendications : • Revalorisation du point d'indice et rattrapage des pertes du pouvoir d’achat subies depuis 2000, à savoir 25 % ; • Amélioration conséquente de la grille indiciaire pour redonner de l'attractivité à l'emploi public et du sens au principe de carrière ; • Révision et revalorisation des barèmes et indemnités en matière de logement ; • Généralisation de l’indemnité repas, et des nuitées et frais kilométriques.



