National FFF : Le Graët démissionne de ses fonctions de président

En poste depuis 2011, Noël Le Graët a annoncé mettre fin à ses fonctions de président de la fédération française de football. Emmêlé depuis plusieurs mois dans plusieurs polémiques suite à des propos jugés inappropriés, l’ancien maire de Guingamp a finalement accepté de laisser son siège suite à un audit du ministère des sports. Ce rapport pointe de nombreux manquements et des comportements inadéquats avec les femmes. Par La rédaction - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 15:52

Une fin de règne difficile, voilà l’image qui restera des derniers mois de Noël Le Graët à la tête de la FFF. Après une série de déclarations sur Zinédine Zidane et le témoignage d’une agente de footballeurs sur son comportement, Noël Le Graët s’était mis en retrait de ses fonctions exécutives.



C’est désormais certain qu’il n’ira pas à la fin de son mandat, qui court jusqu’en 2024. En effet, l’ancien maire de Guingamp, et ancien président de son célébrissime club, a préféré démissionner ce matin.



La fin d’une époque



Les conclusions de l’audit lancé par le ministère des sports en janvier dernier sont sans appel. Son comportement avec les femmes, son rapport à l’alcool et ses déclarations polémiques ont eu raison de ce ponte du football français.



Son bilan était considéré jusqu’à peu comme très positif, comme le redressement des finances de la fédération, le sauvetage de l’équipe de France après la coupe en Afrique du Sud et bien sûr la victoire de 2018. Pourtant, les premières révélations de So Foot en 2022, puis l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris en janvier dernier semblaient déjà signer la fin d’une époque.



Son départ ne devrait pas signifier la disparition du Breton. En effet, l’un de ses avocats, Thierry Marembert, a expliqué à nos confrères de L'Équipe la semaine dernière que Noël Le Graët « veut laver son honneur ». Une procédure pour tenter de faire annuler l’audit est ainsi envisagée par l’exprésident.