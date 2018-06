A la Une . [FÊTE DES PÈRES] Papa un jour, gamer toujours







Le retrogaming ou la nostalgie des jeux vidéo anciens



Phénomène bien en vogue ces derniers temps, le retrogaming est l'activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo anciens et à les collectionner. Les jeux vidéo actuels ont beau être de plus en plus performants, rien ne vaut le charme des consoles d'antan.

Partout dans le monde on assiste à cette recrudescence de collectionneurs, de joueurs invétérés nostalgiques.

A 30 ans, Joe se considère comme un collectionneur de jeux vintages. A 14 ans, il possédait déjà quelques jeux et consoles mais en 2007 lorsqu’il s’est engagé dans l’armée, il vend tout pour 200€. Une petite somme quand il apprend plus tard combien certains « vieux jeux » valent réélement.



"Quel est ton budget moyen ?" : "Ce n’est qu’en 2016, que Joe redécouvre sa passion d’adolescence suite à une blessure lorsqu’il pratiquait du sport à haut niveau. Il commence d’abord modestement puis il agrandit peu à peu sa collection.



"A ce moment je m'étais fixé un budget de 50€ par mois, et au court de ces 18 derniers mois, il m'est arrivé de dépenser jusqu'à 1200 € par mois, et au minimum 300 €. Personne ne sait que je collectionne, je suis très discret la dessus".



Sa collection :



A ce jour, Joe possède le "fullset" c'est à dire tous les jeux de toutes les consoles de la licence Resident Evil créé par capcom en 1996, ainsi que plus de 600 jeux Xbox 1ère génération dont le fabuleux Knight of the Temple 2 en version Pal Fr, 350 jeux de PS2 et 275 jeux de PSP.



Il cible également la licence Zelda, qui représente environ 1000 € dans sa collection, la licence Final Fantasy, Ninja Gaiden ...



Les plus belles pièces de sa collection sont dans l'ordre :

-Resident Evil 2 Nintendo 64 en boite complet (250€)

-Resident Evil Gaiden Nintendo Gameboy Colors en boite complet (220€)

-Knight of the Temple 2 Microsoft Xbox 1ere génération en boite complet (180€)

-Zelda 1 Nintendo Nes en boite complet (150€)

- et aussi Neo Geo CD en boite complet avec 27 jeux (900€)



Où trouvent tu tes jeux ? "J'achète mes jeux chez Cash Converter, je connais toutes les équipes de chaque magasin et ils me connaissent tous, en brocante, sur Leboncoin, je fais des échanges avec d'autres gros collectionneurs du monde entier, et surtout avec des particuliers que je questionne de façon inopinée".



Grand collectionneur des jeux Xbox 1ère génération, Joe en possède plus de 90 % des jeux sortis en France soit plus de 600. En 2017, il récupère la collection ancienne d’une personne qui allait tout jeter et pour 80€ il aura en sa possession une Nintendo Nes en boite avec 20 jeux en boite, une Mégadrive 2, 20 jeux extrêmement rares en boite et une Gameboy Colors (valeur des jeux actuels: plus de 1000 €). La chance !



Pourquoi tout cet intérêt ? "Ma première console était une Playstation 1. Je possède plus de 2000 jeux, plus de 100 consoles dont 70 différentes, 110 jeux de PSVita et une cinquantaine de jeux Super Nintendo, une vingtaine de Neogeo CD. Et cela chiffre à plus de 15000 € en valeur actuelle. Et dans 5 ans cela en vaudra 30% de plus !"



Il a ce que l’on appelle "la nostalgie des jeux anciens" et c’est l’origine principale de ce phénomène de mode. Une passion qui a bercé et qui continue à bercer les anciens. Le retrogaming a une grande place dans son cœur et dans sa vie de joueur, pourtant, Joe est encore jeune.



Il préfère rester dans l’anonymat de peur qu’on vienne lui voler sa collection car il possède des pièces très rares. Pour lui rien ne vaut la diversité des jeux ludiques. Et quel plaisir de retrouver les jeux de sa jeunesse !



Quels conseils pour ceux qui veulent démarrer le retrogaming? "Le retrogaming est une vraie passion mais il ne faut surtout pas se jeter inconsciemment dans une collection si l’on ne connait pas les jeux. Beaucoup se font des « couilles en or » dans le but seulement de revendre. Le business n’est jamais très bon dans l’amitié. Alors faites attention"



Tu laisses un héritage pour ta fille, un mot pour la fin ? "Ma petite Jade qui a 9 mois aujourd'hui est ma lueur dans ce monde, ma raison de vivre. Depuis le jour de sa naissance je me dis que tout ce que je fais sera pour elle un jour. Je souffre énormément de la distance que mon ex conjointe a mise entre nous. Je suis un papa heureux mais malheureux aussi, c’est mon unique enfant et je ne peux pas passer du temps avec elle. C’est injuste car sa mère a décidé de m’éloigner d’elle par méchanceté. Mon cœur de papa est brisé. Toute ma collection je la garde pour ma fille, aujourd’hui j’ai décidé de tout ranger dans les cartons et de passer à autre chose. Je fais le nécessaire pour me rapprocher d’elle…"



Messieurs, aujourd'hui si vous avez des responsabilités patriarcales, vous pouvez faire un combo avec votre âme d'enfant toujours présente, sur un RPG pour le guider à la victoire. Il est vrai que les nouveaux designs des personnages de jeux vidéo se rapprochent de plus en plus du réalisme. Mais comme on dit chez nous : "dan' vié marmite i fé bon carry".



