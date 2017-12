FERIIR: Le festival de théâtre d'improvisation de retour

Après un an d’absence, la Ligue d’improvisation réunionnaise (LIR) annonce la cinquième édition de son festival de théâtre d'improvisation, le FERIIR 2017.L'événement se déroulera du 12 au 16 décembre, à Lespas culturel Leconte de Lisle (Saint-Paul) et au café culturel La Cerise.Deux improvisateurs professionnels, Edouard Waminya originaire de Nouvelle Calédonie et Inbal Lori, une comédienne israélienne, seront présents pour l'occasion.Plusieurs spectacles d’improvisation seront présentés par les invités, notamment des créations originales élaborées avec les comédiens de La Réunion.--Plus d'informations sur : https://www.facebook.com/feriir974/