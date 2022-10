FEAMPA Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes la Pêche et l’Aquaculture - Volet Régional Réunion - Programme 2021/2027

Le FEAMPA est doté d’une enveloppe de 6 milliards d’euros à l’échelle européenne, dont 567 millions d’euros pour la France. À TÉLÉCHARGER :

Règlement FEAMPA 2021/1139 du 07 juillet 2021

Programme National FEAMPA

Gestion des mesures régionales du FEAMPA La gestion du FEAMPA est partagée entre l’État (l’autorité de gestion est la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la pêche et de l’aquaculture- DGAMPA) et les Régions qui sont « organismes intermédiaires ».



Les Régions gèreront 57% de l’enveloppe du FEAMPA, soit 322 millions d’euros. A l’échelle de la Réunion, l’enveloppe FEAMPA s’élève à 46,6 millions d’euros auxquels se rajoutent 4,9 M€ de crédits nationaux.



La Région Réunion sera pour la première fois au cours de la programmation 2021/2027 un organisme intermédiaire pour la mise en œuvre du FEAMPA au niveau régional, c’est à dire qu’elle aura une délégation de gestion pour les mesures qui seront ouvertes au niveau régional. Son rôle est de garantir la bonne gestion et la sécurisation des fonds alloués au programme dans le respect des procédures et règlements UE.



La stratégie d’intervention de la Région Réunion est axée sur la priorité 1 « Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques aquatiques » et la priorité 2 « Encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union » du FEAMPA.



Elle vise notamment à :

Favoriser l’amélioration des conditions d’exploitation des navires (sécurité, conditions de travail à bord...)

Soutenir les investissements dans les ports de pêche et les points de débarquement (machines à glace, balances, potences, boxes…),

Favoriser l’installation des jeunes pêcheurs (aide à l’acquisition d’un navire d’occasion) et des aquaculteurs,

Soutenir les investissements dans les projets de remotorisation des navires,

Soutenir l’ensemble des opérateurs impliqués dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture en contribuant aux équilibres de leurs activités et donc à leur pérennité économique (dispositif PCS) ;

Soutenir la création et la modernisation des sites de production aquacoles (outils de production, sécurisation des sites, diversification...),

Soutenir la création de nouveaux points de vente de poissons frais locaux, favoriser l’acquisition de nouveaux matériels (découpe, transformation, transport, stockage, pesage),

Promouvoir les pratiques de pêche durable, favoriser les études et recherche sur une meilleure connaissance des stocks et des habitats des espèces pêchées, encourager l’innovation. Demander une aide pour un projet FEAMPA La Région Réunion a mis en place un service FEAMPA qui est l’interlocuteur de tous les porteurs de projets, depuis le dépôt de leur demande d’aide jusqu’au paiement de celle ci.



Le service instruit les projets FEAMPA.



Les conditions d’octroi des aides sont décrites dans les DOMO (Déclinaison opérationnelle de mise en œuvre) qui sont les fiches-actions régionales du programme FEAMPA (à télécharger ci-dessous).



Les demandes d’aide s’effectuent de manière entièrement dématérialisée sur le portail de dépôt des aides E-Synergie en application de l’article 69.8 du règlement UE n°2021/1060 du 24 juin 2021 (« règlement portant dispositions communes »).

CLIQUEZ ICI Lien vers le portail E-Synergie À TÉLÉCHARGER :

Guide du bénéficiaire E-Synergie - Création de compte

Guide du bénéficiaire E-Synergie - Demande de subvention

Priorité 1 - Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques aquatiques OS 1.1 : Renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental

Modernisation, adaptation et diversification des activités de pêche

Conseil et formation

Investissements dans les ports de pêche

Recherche et innovation

Actions collectives, communication et sensibilisation

Installation de jeunes pêcheurs

Opérations à bord entraînant une augmentation du tonnage brut pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique À TÉLÉCHARGER :

DOMO OS 1.1 Renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental

Grilles de notation OS 1.1 OS 1.2 : Améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 en remplaçant ou en modernisant les moteurs des navires de pêche

Investissements dans la réduction de la consommation d’énergie et de l’efficacité énergétique (moteurs)

À TÉLÉCHARGER :

DOMO OS 1.2 Améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 en remplaçant ou en modernisant les moteurs des navires de pêche

Grilles de notation OS 1.2 OS 1.5 : Promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture dans les régions ultrapériphériques

Dispositif de compensation des surcoûts À TÉLÉCHARGER :

Priorité 2 - Encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union



Pour en savoir plus :

Innovation pour limiter l’impact de la pêche sur le milieu marin ;Opérations de lutte contre les déchets issus de la pêche et de l’aquaculture en mer et sur le littoral ;Expérimentations d’actions locales en faveur de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins, hors mise en œuvre des directives européennesÀ TÉLÉCHARGER :OS 2.1 : Promouvoir les activités aquacoles durables, en particulier en renforçant la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à ce que les activités soient durables à long terme sur le plan environnementalModernisation, développement et adaptation des activités aquacoles ;Installation aquacoleRecherche et innovationActions collectives, communication, médiation et animation des filièresÀ TÉLÉCHARGER :OS 2.2 : Promouvoir la commercialisation, le qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que la transformation de ces produitsModernisation, développement et adaptation des activités de commercialisation et de transformationRecherche et innovationActions collectives, communication, médiation et animation des filièresÀ TÉLÉCHARGER :Contact : Service FEAMPA - feampa@cr-reunion.frDOCUMENTS À TÉLÉCHARGER :Site Commission Européenne https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/index_fr Site « Europe en France » https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-pour-les-affaires-maritimes-et-la-peche-FEAMP Site de l’Autorité de Gestion nationale du programme FEAMPA https://www.mer.gouv.fr/direction-generale-des-affaires-maritimes-de-la-peche-et-de-laquaculture-dgampa